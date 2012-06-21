За бюджетною програмою «Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними» для компенсації витрат на садивний матеріал аграріям буде нараховано 72087,4 тисяч гривень. Таке рішення було прийняте на засіданні комісії Мінагрополітики з питань державної підтримки розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства за участі представників міністерства, Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України, Українського інституту горіхоплідних культур, асоціацій «Укрсадпром», «Укрсадвинпром», «Української горіхової асоціації», корпорації «Укрвинпром», повідомляє прес-служба Мінагрополітики.
Зокрема, компенсацію за придбання садивного матеріалу плодово-ягідних культур, винограду та хмелю отримають 56 підприємств із 18 областей України. Нові насадження зерняткових, кісточкових, ягідних, горіхоплідних культур та виноградиків закладено на 1255 га. Загалом, від регіональних комісій надійшли документи для компенсації витрат 62 учасникам ринку, 6 заявок під час розгляду були відхилені і повернуті для доопрацювання і повторного обговорення.
Нагадаємо, що розвиток садівництва та виноградарства посідає чільне місце серед напрямків державної підтримки аграрного сектору на поточний рік, враховуючи неприйнятну ситуацію, яка склалась на ринку плодоовочевої продукції. Адже, маючи сприятливий клімат, якісні ґрунти та традиції садівництва, Україна за два роки імпортувала свіжих овочів і фруктів на $274 млн.
Тому в рамках програми державної підтримки, загальним обсягом фінансування у 300 млн гривень, держава компенсуватиме сільгоспвиробникам до 80% вартості саджанців. Це найбільш капіталомістка складова інвестиційного проекту, на яку припадає до половини усіх витрат. За попередніми підрахунками, наприкінці року планується вийти на показник понад 3 тис. га нових садів та виноградників.