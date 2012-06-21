Вітчизняний аграрний експорт за три місяці року зріс на 38,6% і становив 4,56 мільярда доларів, що на 1,26 мільярда доларів більше, ніж за аналогічний період торік. Такі дані опубліковано на сайті Держстату.
Найбільше зростання експорту спостерігалося у постачанні живих тварин і продуктів тваринного походження (159,1% порівняно з І кварталом 2016 року). В абсолютних цифрах цієї продукції було експортовано на 213 мільйонів доларів.
Продуктів рослинного походження було поставлено на зовнішні ринки на суму 2,3 мільярда доларів (135% порівняно з аналогічним періодом торік), жирів та олії тваринного або рослинного походження — на 1,28 мільярда (136% до аналогічного періоду торік), готових харчових продуктів — на 0,75 мільярда (151% до аналогічного торішнього періоду).
Зростання експорту, за даними прес-служби Міністерства аграрної політики та продовольства, відбулося за всіма групами аграрних товарів. Зокрема, таке збільшення було забезпечено за рахунок постачань: соняшникової олії (на 315,7 мільйона доларів), соєвих бобів (на 225,9 мільйона), кукурудзи (на 140,4 мільйона), цукру (на 116,3 мільйона), пшениці (на 110,6 мільйона), ячменю (на 65,8 мільйона), а також деяких інших видів продукції.
Головними торговими партнерами України в аграрній галузі залишається азійський регіон, на який припадає 44,4% усього українського експорту, країни ЄС — 28,6% та африканський континент — 18%.
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