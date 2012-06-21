Аграрії України успішно завершили 2019—2020 маркетинговий рік. З цієї нагоди Українська зернова асоціація (УЗА) доповіла про здобутки, яких досягло зернове господарство України за період від торішнього урожаю і дотепер.
Так, виробництво зернових та олійних культур у зазначений період сягнуло 98 млн тонн, з них 62 млн тонн пішло на експорт. Експерти УЗА зазначають, що за останні три роки врожаї понад 90 млн тонн стали вже звичними для України.
Цього, на думку фахівців, вдалося досягти завдяки підвищенню ефективності сільськогосподарського виробництва, зокрема, урожайності. За один маркетинговий рік вдалося встановити аж кілька рекордів: 28,2 млн тонн урожаю пшениці, кукурудзи — 35,2 млн т. Відповідно було експортовано 20,5 та 30,3 млн тонн цих культур.
У грошовому виразі Україна за обсягами експорту зернових посіла друге місце у світі після США — $9,6 млрд. Третє місце посіла Аргентина, четверте — Росія. Аграрний експорт дав державі близько 40% усіх валютних надходжень, більше, ніж будь-яка інша галузь вітчизняної економіки.
Щоправда, урожайність є рекордною лише для України, до світового рівня нам ще є куди тягнутися. Адже середня врожайність пшениці по Україні поки що вдвічі менша, ніж у Франції (4 тонни з гектару проти 8). Приблизно така сама картина і з кукурудзою — у нас 7 тонн з гектару, а у США, у штаті Айова, де клімат подібний до нашого — 12 тонн. Тобто, рости є куди, потенціал наявний, і в УЗА сподіваються, що вітчизняні хлібороби успішно досягнуть нових рекордів.
Експерти не поділяють песимістичних прогнозів щодо урожаю, які лунали на початку року. Травневі дощі поліпшили наслідки весняної посухи, а спекотний червень посприяв дозріванню зернових. Крім того, цього року розширення посівів під кукурудзу дає надію на багатий урожай.
Тож в УЗА очікують, що у новому, 2020—2021 маркетинговому році урожай зернових буде не надто менший, ніж торік, 97,1 млн тонн, і експорт знизиться лише трохи — до 58,8 млн тонн. На такі чималі обсяги сподіваються за рахунок очікувано великого урожаю кукурудзи (близько 36,9 млн тонн). А урожай пшениці, як прогнозують, за обсягами буде на другому місці після торішнього — 26,8 млн тонн.