Із початку року урядові та неурядові оператори обстежили понад 200 тисяч га земель сільгосппризначення, визначених для першочергового розмінування. Про це повідомила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко, посилаючись на дані обласних військових адміністрацій.

«Є 200 тисяч гектарів обстежених з початку року земель сільськогосподарського призначення. Це значний результат та значні темпи роботи. Особливо важливо, що понад 120 тисяч гектарів обстежених та розмінованих земель сільгоспвиробники вже використовують. Повернення земель сільгосппризначення до економічної експлуатації, відновлення економічного життя на визволених територіях — головна мета плану першочергового розмінування сільгоспземель, на досягнення якої ми працюємо», — зазначила Юлія Свириденко.

Лише за минулий тиждень піротехніки обстежили майже 4,5 тисячі га земель сільгосппризначення. Із них в Херсонській області — понад 3,7 тисячі га, Миколаївській — більш як 430 га, Харківській — понад 280 га.

Мінекономіки нагадує, що План заходів із розмінування (гуманітарного розмінування) земель сільськогосподарського призначення розрахований на чотири роки та передбачає повернення в господарську експлуатацію понад 470 тисяч га найцінніших сільськогосподарських угідь. Реалізацію плану заходів координує Міжвідомча робоча група з питань гуманітарного розмінування під головуванням першого віцепрем’єр-міністра — міністра економіки України Юлії Свириденко.

У Міністерстві економіки триває робота над розробленням Національної стратегії України з протимінної діяльності. Робочу групу, яка готує проєкти нормативно-правових актів у сфері протимінної діяльності та розробляє основні положення стратегії, створено згідно з наказом Мін економіки.