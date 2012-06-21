Завдяки сприятливим погодним умовам в Україні стартували весняні польові роботи. Про це повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики.
Повідомляють, що уже в 10 областях розпочато внесення поживних речовин: озимих культур на зерно підживлено на площі 579 тис. га (8% до прогнозу), озимого ріпаку — 96 тис. га (11%).
«Найбільше підживлено озимих зернових у Одеській — 241 тис. га (32%), Миколаївській — 111 тис. га (19%), Херсонській — 103 тис. га (19%) та Запорізькій — 69 тис. га (10%) областях. Станом на сьогодні, сходи озимих зернових культур отримано на площі 6,8 млн га (95% до посіяних). З них в доброму та задовільному стані — 5,5 млн га (81%), у слабкому та зрідженому стані — 1,3 млн га (19%)», — відзначають у відомстві.
Сходи озимого ріпаку отримані на площі 860 тис. га (96% до посіяних).