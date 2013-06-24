Із початку року більш як 9,8 тисячі українських агропідприємств одержали 47,2 мільярда гривень банківських кредитів на розвиток господарств. Із них за державною програмою «Доступні кредити 5—7—9» понад 7,6 тисячі підприємств профінансовано на 28,6 мільярда. Найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії таких областей: Київська — 8,2 мільярда гривень (727 підприємств); Вінницька — 4,7 мільярда (1137); Дніпропетровська — 4,1 мільярда (650); Кіровоградська — 3,96 мільярда (1402); Одеська — 3,3 мільярда гривень (881 підприємство).

За програмою «Доступні кредити 5—7—9» найбільше отримали господарства Кіровоградської (3,45 мільярда гривень, 1135 господарств) Вінницька (3 мільярди, 912 господарств), Одеська (2,8 мільярда, 710 господарств), Київська (2,7 мільярда, 588 господарств).

Мінагрополітики нагадує, що програма «Доступні кредити 5—7—9» спрощує доступ мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування. Аграрії можуть отримати кредит до 90 мільйонів гривень. Кредитування надають під 5—9% річних залежно від категорії кредиту та суб’єкта підприємництва.