Прем’єр­міністр Сергій Корецький провів нараду за участі представників аграрного бізнесу та профільних асоціацій, щоб визначити конкретні рішення щодо забезпечення логістики в умовах посилення російського терору на морі.

«росія посилює терор на морі. Атакує судна, які перевозять українську аграрну продукцію, і портову інфраструктуру. Це створює серйозні ризики для експорту, цілої галузі та економіки загалом, — зазначив глава уряду. — Працюємо над диверсифікацією та відновленням каналів постачання. Паралельно готуємо комплекс заходів підтримки галузі, зокрема у взаємодії з банками щодо фінансування виробників, а також посилюємо дипломатичну роботу з країнами­партнерами, які є ключовими ринками збуту».

На нараді узгодили першочергові кроки, розподілили завдання та відповідальних за кожним напрямом.

Як зазначив Сергій Корецький, домовилися проводити такі наради регулярно протягом цього екстреного періоду, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.