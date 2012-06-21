Чехія вбачає значні перспективи в розвитку сільського господарства й виробництва харчових продуктів в Україні. Про це міністр сільського господарства Чехії Маріан Юречка заявив на зустрічі з представниками Національного університету біоресурсів і природокористування, де він побував під час візиту до Києва. На думку міністра, наша країна має значний потенціал в аграрній галузі. Проте, вважає Маріан Юречка, український виробник повинен звернути більше уваги саме на переробку сільськогосподарської продукції, а також розвивати екологічно чисті напрями землеробства.
Під час дискусії сторони порушували такі проблемні для українського сьогодення питання, як продаж землі та стан сучасного села. На думку чеського міністра, земля не може бути предметом продажу. Маріан Юречка розповів, що в Чехії села поступово зникають, тому потребують державної підтримки, чим опікується чеський уряд.
Присутній на зустрічі посол Чехії в Україні Радек Матула наголосив, що Київ може розраховувати на подальшу підтримку Праги. Він зазначив, що Чехія вже надала нам значну фінансову допомогу, більшу частину якої спрямовано на підтримку вищої освіти. Посол висловився за подальше зміцнення контактів між університетами наших країн.
До слова, Національний університет біоресурсів і природокористування підтримує тісні зв’язки з Університетом імені Менделя (м. Брно). Серед інших партнерів вишу — Чеський університет наук про життя, Науково-дослідний інститут сільського господарства, підприємство «Брунталлер» у місті Прелоун. Ректор Національного університету біоресурсів і природокористування Станіслав Ніколаєнко розповів чеським гостям про історію та структуру вишу, який незабаром святкуватиме 120-річчя, і презентував його широкі можливості співпраці із закордонними партнерами.
Ірина БІЛОУС
для «Урядового кур’єра»