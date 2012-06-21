У Сумській області запрацював обласний оперативний штаб із протидії аграрному рейдерству, який створено на виконання рішення Кабінету Міністрів України від 9 серпня нинішнього року. Його очолив голова Сумської ОДА Микола Клочко. Під час першого установчого засідання очільник області наголосив, що створення такого підрозділу, який працюватиме протягом року, продиктоване актуальними вимогами часу. Адже віднедавна почастішали спроби рейдерських захоплень як урожаю й землі, так і різних матеріально-технічних цінностей селян, що неприйнятно і всіляко каратимуть.
До складу штабу ввійшли юристи, керівники силових структур, представники Держгеокадастру, аграрних формувань Сумщини. Передбачають, що в їхньому полі зору перебуватимуть такі питання як захист прав власності громадян та протидія рейдерству, швидке та ефективне реагування на будь-які прояви протиправного захоплення майна місцевих аграріїв, надання правової допомоги в оформленні правовстановлюючих документів, сприяння органам правопорядку у фіксації правопорушень для подальшого притягнення винних до відповідальності тощо.
На переконання начальника Головного територіального управління юстиції в Сумській області Ірини Свистун, нині, під час жнивних робіт, такий штаб особливо потрібний кожному селянину. Адже з’являється чимало ласих до чужого добра саме тоді, коли хлібороби підбивають підсумки своєї роботи.
Уже створено мобільні групи, деякі з них виїздили на виклики до Роменського та Сумського районів. На щастя, надавати лише консультативну юридичну допомогу щодо порядку оформлення права власності на земельний пай, спадщину тощо. А ось учасники АТО потребують роз’яснень із таких питань як поновлення на робочому місці, одержання житла, земельних ділянок тощо