20 лютого 2014 року Російська Федерація розпочала збройну агресію проти суверенної держави Україна. Про це згадано у Заяві вітчизняного МЗС, приуроченій до третіх роковин збройної агресії РФ проти нашої Батьківщини. Минуло три роки з часу підступного нападу держави-сусіда, який узяв на себе зобов’язання поважати суверенітет і незалежність України і, згідно з Будапештським меморандумом 1994 року, виступав одним з гарантів безпеки й територіальної цілісності нашої країни.
Хоч Революція гідності чітко підтвердила прагнення українського народу побудувати європейську, демократичну та процвітаючу Україну, Кремль спробував позбавити українців права самостійно визначати своє майбутнє. Російська Федерація розпочала сплановану військову операцію, яка в подальшому призвела до тимчасової окупації АР Крим і міста Севастополя та кровопролиття на Донбасі.
Своїми діями Росія кинула виклик заснованому на цивілізаційних цінностях світовому порядку, намагаючись відродити геополітичні конструкції минулого, де домінували право сили та поділ на зони впливу.
Жахливі цифри характеризують цю безпринципну війну Кремля проти українського народу: понад 9800 осіб загинуло, близько 23000 поранених, майже 1,8 мільйона вимушених переселенців. Держава-агресор захопила 7,2% території України, де в окупації та нескінченому терорі живуть мільйони наших співгромадян. Не підконтрольною нашому уряду залишається ділянка українсько-російського державного кордону завдовжки 409,7 км, через яку Росія постійно направляє на територію України нових найманців, зброю й амуніцію.
В окупованому Криму, закритому для будь-яких форм міжнародного контролю й моніторингу, системно порушують фундаментальні права людини, від чого страждають насамперед українські активісти і корінний народ Криму — кримські татари. Безпідставно затримують і ув’язнюють громадян України, безслідно зникають активісти, залякують їхні родини та друзів. Заборонено й представницький орган кримських татар — Меджліс. Росія продовжує розпалювати конфлікт на Донбасі, надсилає на не контрольовану урядом України територію регулярні війська й найманців, надає бойовикам і терористам сучасне озброєння та військову техніку.
Відмова Росії виконувати мінські домовленості підриває зусилля України й міжнародного співтовариства, спрямовані на деескалацію і стабілізацію в регіоні. Пропаганда Москви не знає меж брехні, фальсифікацій, підміни понять. Людське життя не становить для агресора жодної цінності. Крім України, російські структури неодноразово було помічено у втручанні у внутрішні справи інших суверенних держав. Агресивна політика Російської Федерації — це загроза для всього світового порядку та світоустрою.
Україна вдячна всім партнерам за підтримку та єдність. Схваливши Резолюції Генеральної Асамблеї ООН «Територіальна цілісність України» та «Ситуація з правами людини у АР Крим та місті Севастополь (Україна)», світ чітко сказав «ні» порушенню територіальної цілісності й суверенітету незалежної держави, засудив окупанта, підтвердив свою відданість дотриманню прав людини. Запровадивши персональні й секторальні санкції, провідні держави виступили єдиним фронтом проти свавілля держави-агресора та її зневаги до міжнародного права.
Гідною та безальтернативною реакцією міжнародного співтовариства є збереження солідарності з Україною у протидії російській агресії шляхом посилення політико-дипломатичного та економічного тиску на державу-агресора. Росія повинна повністю виконати власні зобов’язання щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, взяті під час підписання мінських домовленостей, негайно припинити порушення прав людини та основних свобод на тимчасово окупованих нею територіях, звільнити українських заручників і політичних в’язнів, припинити окупацію Кримського півострова. Лише повернення Російської Федерації у міжнародно-правове русло дасть змогу забезпечити мир і стабільність на європейському континенті, а також зняти загрозу хаосу і домінування сили у міждержавних відносинах, ідеться в документі.
Відділ новин «Урядового кур’єра»