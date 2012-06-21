Дослідники зі США провели надзвичайно цікавий науковий експеримент, який допоміг з’ясувати, в чому полягає секрет довголіття чоловіків. Експерти скористалися отриманими даними, в чому їм допомогли близько п’яти тисяч добровольців. Сам експеримент тривав цілих 50 років.
Згідно з результатами дослідження науковці встановили, що характер і темперамент цілком і повністю впливає на загальний стан здоров’я чоловіків. Імпульсивні, агресивні та озлоблені чоловіки хворіють частіше, а їхнє життя закінчується значно раніше, ніж у спокійних, врівноважених і добрих представників сильної половини людства, повідомляють іноземні ЗМІ.
Річ у тім, що під час виникнення негативних емоцій і в період агресії, в організмі виділяється кортизол, а його надлишок у крові може стати причиною ускладнень різного роду та патологій серцево-судинної системи. В результаті, підвищується ризик інсультів або інфарктів, а тривалість життя може суттєво скоротитися.
Експерти рекомендують чоловікам більше часу приділяти подоланню агресії та стресів, щоб зменшити ризик передчасної смерті. Також їм варто насолоджуватися життям, залишаючи негатив на задньому плані. До слова, це рекомендують абсолютно всім.