Про це заявив державний секретар МЗС ФРН Міхаель Рот, виступаючи перед депутатами Бундестагу на дебатах на тему «Пересування російських військ та зростаюча небезпека ескалації на сході України», передає кореспондент Укрінформу.

«Росія дедалі агресивніше поводиться щодо України. Російський уряд ставить таким чином під загрозу мир, стабільність і суверенітет не лише України, але всього регіону», – заявив Рот.

Він нагадав, що з кінця березня відбуваються масивні пересування російських військових поблизу українських кордонів і в нелегально анексованому Криму. Що б не заявляло російське керівництво, ці переміщення військ за всіма ознаками не є рутинними, підкреслив дипломат.

Особливе занепокоєння, за його словами, викликає пов’язана з цим войовнича риторика високих посадовців російського уряду, які попереджають про плановану ескалацію, про «вимушену» готовність військовими засобами «захистити» російськомовних жителів на сході України. Для таких заяв немає жодних підстав, підкреслив держсекретар МЗС.

Він також відзначив українське керівництво і його конструктивну і відповідальну поведінку у цій ситуації і додав, що тепер Росія має внести свій суттєвий внесок у деескалацію напруження.

Німецький дипломат наголосив на важливій ролі ОБСЄ в деескалації, але для цього потрібна конструктивна роль самої Росії. «Ми продовжуватимемо наполягати на дотриманні Росією її зобов’язань у рамках ОБСЄ. Ми не очікуємо від Росії щедрих жестів, а лише дотримання зобов’язань», – заявив держсекретар.

Він також нагадав про роль Німеччини та Франції у перемовинах у рамках у нормандському форматі. Попри невдачі, ця робота все ж є успіхом, підкреслив дипломат. При цьому він звернув увагу на те, що останнім часом режим припинення вогню, домовлений в липні минулого року, дедалі частіше порушується. «Територіальна цілісність України має бути визнана Росією. Це для нас не підлягає обговоренню», – заявив Рот.

Він також запевнив, що Німеччина підтримує «особливий курс» українського уряду, реформи. Партнери задекларували в рамках ЄС і НАТО триєдине завдання: деескалація, солідарність з Україною і реформування України. І для цього будуть задіяні всі дипломатичні інструменти.

Що стосується подальших санкцій, то «з точки зору федерального уряду, вони не роблять внеску в вирішення кризи». Німеччина з партнерами наполягає на тому, що не можна втрачати жодного шансу вирішити ситуацію дипломатичними засобами.

Рот у кінці підкреслив, що партнери в НАТО, ЄС, РЄ, ОБСЄ не повинні дозволити розколоти себе та повинні говори з Москвою чіткою спільною мовою. Тільки командний дух та рішучість можуть привести до покращення ситуації, резюмував він.