У дев’яті роковини збройної агресії Росії проти Грузії Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Президентом Грузії Георгієм Маргвелашвілі. Він висловив солідарність із грузинським народом словами: «У цей день наші серця разом з вами». Глава держави особливо наголосив, що Україна підтримує й підтримуватиме територіальну цілісність Грузії.
А Георгій Маргвелашвілі підкреслив, що Грузія відчуває підтримку України і вдячна за неї. За його словами, 24 серпня грузинські військові на чолі з міністром оборони Грузії візьмуть участь в урочистому параді на честь Дня Незалежності України. Як повідомляє департамент прес-служби АП, під час цієї телефонної розмови глави країн засудили відвідання президентом Росії Володимиром Путіним окупованої Абхазії.
Того самого дня Міністерство закордонних справ України оприлюднило заяву. У ній ідеться про те, що внаслідок збройної агресії РФ проти Грузії загинули сотні людей, а десятки тисяч осіб залишилися без даху над головою. «Україна підтверджує свою повагу до державного суверенітету і територіальної цілісності Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів та рішуче засуджує дії Російської Федерації як держави-агресора, — зазначено в тексті. — Змушені констатувати, що саме через відсутність своєчасної жорсткої і консолідованої реакції світової спільноти на злочин Кремля в Грузії п’ята частина суверенної території цієї держави досі перебуває під окупацією, а Росія продовжує загарбницьку політику проти інших держав Європи».
В МЗС також закликають міжнародне співтовариство усвідомити всю глибину загрози, яку несе глобальній безпеці агресивна політика РФ, та посилити спільні зусилля, спрямовані на відновлення територіальної цілісності, суверенітету держав, що стали жертвами таких незаконних дій.
Катерина ЦАРЬОВА
для «Урядового кур’єра»