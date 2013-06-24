У знавіснілого кремля вже немає жодного іншого аргументу на користь війни, крім балістики та терору проти мирних людей.

Президент України Володимир Зеленський ушанував пам’ять загиблих на місці російського удару по житловому будинку в ніч на 2 липня в Дарницькому районі Києва. Прямим ударом російської ракети зруйновано 64 квартири дев’ятиповерхового будинку. Урятувати вдалося 17 мешканців, з них семеро деблокували з­під завалів. На жаль, внаслідок цієї російської атаки по багатоповерхівці загинули люди.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Андрій Даник доповіли главі держави про рятувальні операції та пошукові роботи на місцях влучань. Загалом у Києві пошкоджено понад 130 об’єктів, з них 60 — житлові будинки. Руйнувань зазнали станція швидкої допомоги, науковий інститут, готель і підприємства. Зафіксовано пошкодження на понад 20 локаціях.

«Хочу подякувати всім, хто прибув на місця ударів, хто допомагає людям. Передусім працівники ДСНС України, Національної поліції, екстреної допомоги. Дякую всім вам! Люди мають отримувати необхідну допомогу, хто потребує. Важливо також, щоб місцева влада не залишала людей наодинці з проблемами. Деякі будинки фактично повністю зруйновано, є сім’ї, які втратили все, що мали», — сказав Володимир Зеленський.

У ніч на 2 липня росія завдала чергового масованого удару по Україні. Основний удар було спрямовано саме на Київ, але цієї ночі були російські удари й по Сумщині, Дніпропетровщині, Харківщині, Київщині, Запоріжжю та Черкасах. росія застосувала 74 ракети різних типів, майже половина з них — балістичні, 496 ударних дронів, зокрема реактивні «шахеди».

«Треба, щоб партнери — а це передусім Сполучені Штати Америки та наші європейські партнери — були більш активними в допомозі із цим. росія не має вже жодного іншого аргументу на користь цієї війни, крім своєї балістики, ось такого терору. путін і надалі збирається «перемагати» житлові будинки, щоб не закінчувати цю свою війну. І впоратись із цим можна і достатнім постачанням антибалістики, і значно швидшою роботою для створення своєї антибалістики у Європі», — наголосив Президент.

За сприяння Міністерства закордонних справ, а також Міністерства внутрішніх справ та Державної служби з надзвичайних ситуацій організовано візит понад 70 керівників іноземних дипломатичних місій та міжнародних організацій, акредитованих в Україні, до місця масштабного руйнування цивільної інфраструктури в Києві внаслідок комбінованої масованої атаки рф. Брифінг для дипломатичного корпусу провів голова ДСНС Андрій Даник за участі першого заступника керівника Офісу Президента Сергія Кислиці та заступника міністра закордонних справ Євгена Перебийноса.

Іноземні дипломати ознайомилися з перебігом пошуково­рятувальних робіт на місці влучання російської ракети, внаслідок чого зазнав руйнації багатоквартирний житловий будинок.

Представників іноземного дипкорпусу вкотре закликали посилити тиск на державу­агресора, щоб примусити її завершити війну і сісти за стіл переговорів, а також істотно збільшити підтримку України, зокрема шляхом надання їй достатньої кількості систем ППО та ракет до них для захисту життів українців.

Джерела:

Офіс Президента

Міністерство закордонних справ