Російська Федерація посилює свою присутність на Донбасі, перекидаючи через неконтрольовану частину україно-російського кордону велику кількість озброєнь. Про це розповів секретар РНБО Олександр Турчинов, повідомляє прес-служба відомства.
Секретар РНБО зазначив, що техніку, зброю, боєприпаси і особовий склад завозяться на Донбас майже щодня.
«Через неконтрольовану частину російсько-українського кордону з території РФ завозиться велика кількість військової техніки, танків та реактивних систем залпового вогню. За останні три доби з РФ в Донбас був перекинутий значна кількість танків, БМП, МТ-ЛБ, РСЗВ «Град», а також САУ 2С7 «Піон» (
Він також зауважив, що підкріплення надходить російським гібридним військам, розташованим вздовж всієї лінії розмежування. Крім того, за його словами, в російських військкоматах шукають добровольців для бажаючих повоювати на Донбасі.
«Все це може свідчити про готовність Росії до подальшої ескалації бойових дій на Донбасі», – сказав секретар РНБО.
Як уже повідомлялося, в район Харцизька з Російської Федерації були перекинуті дві батальйонні тактичні групи, укомплектовані військовослужбовцями збойних сил РФ, а також важка техніка й артилерійське озброєння.