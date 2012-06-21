Припинити випробовувати реакцію Заходу та почати дотримуватися мінських угод закликали Росію члени підкомітету Європарламенту з безпеки і оборони. Більшість євродепутатів висловили переконання, що Росія робить спроби позондувати грунт і в такий спосіб випробувати нову адміністрацію США.
Вони закликали Москву дотримуватися мінських угод і нагадали, що санкції ЄС прив’язані до їх виконання, тому скасовувати санкції підстав немає. Деякі парламентарії, повідомляє УНІАН, закликали ЄС бути активнішими і розпочати дискусії щодо можливості розгортання спільної безпеково-оборонної поліцейської місії в Україні. У засіданні взяла участь віце-прем’єр-міністр Іванна Климпуш-Цинцадзе. За її словами, деескалація можлива за тривалого перемир’я, виведення російських військ зі сходу України та забезпечення ефективного спостереження ОБСЄ.