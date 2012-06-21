Відкриті дебати з проблематики конфліктів у Європі провів у Раді Безпеки ООН міністр закордонних справ Павло Клімкін.
«Події останнього десятиріччя продемонстрували, що далі вже не можна ігнорувати конфлікти в Європі та нехтувати їхніми уроками. Необхідно повернути увагу Ради Безпеки ООН до питань європейської безпеки», — одразу розставив акценти глава вітчизняного зовнішньополітичного відомства.
Неврегульовані конфлікти на європейському континенті мають одну спільну рису — активну участь у них РФ, яка використовує конфліктні ситуації у власних геополітичних інтересах. Наш дипломат зазначив, що коли агресії не протидіяти, то кожен заморожений конфлікт стане активним, а агресор і надалі створюватиме нові загрози та виклики континентальній стабільності.
Окремо Павло Клімкін привернув увагу світової громадськості до агресії РФ проти України. Він підкреслив, що Російська Федерація грубо порушила Будапештський меморандум 1994 року й три роки тому розпочала активну фазу гібридної війни проти України. «Такі дії, — цитує його слова прес-служба МЗС, — призвели до того, що європейська система безпеки, яка вважалася однією з найстабільніших, тепер опинилася під загрозою».
Аналізуючи можливі дії ООН та Ради Безпеки зокрема щодо стабілізації ситуації в Європі, Павло Клімкін підкреслив необхідність продовження заходів з реформування РБ ООН насамперед у контексті недопущення зловживання правом вето. «Неприйнятно, що п. 3 статті 27 Статуту ООН, яка передбачає зобов’язання сторони конфлікту утриматися під час голосування, відкрито ігнорують», — наголосив урядовець.
Він закликав ООН до активнішого підходу в розв’язанні конфліктів, зокрема шляхом застосування послуг Генсекретаря ООН, інструментів, визначених главою VI Статуту ООН, а також посилення співпраці ООН із регіональними організаціями. У цьому контексті очільник вітчизняного МЗС закликав Генсекретаря опрацювати можливості для забезпечення політичної та безпекової присутності ООН в Україні та співпраці з ОБСЄ задля повної імплементації резолюції Радбезу ООН 2202 (2015).
Відділ новин «Урядового кур’єра»