Кредитування українського агросектору перевищило довоєнний рівень і досягло 3,9 млрд доларів США. Понад 70% позик агровиробники залучають уже не на покриття поточних потреб, а для модернізації виробництва та оновлення техніки. Це свідчить, що галузь переходить від виживання до інвестицій у розвиток.

Головним рушієм таких змін залишається державна програма «Доступні кредити 5—7—9%». На неї припадає майже половина — 45% — усього агрокредитування країни. А для фермерів у прифронтових зонах, де ризики надзвичайно високі, ця програма стала єдиним порятунком. Наприклад у Сумській області 81% усіх кредитів для аграріїв видано саме за програмою «5—7—9%», у Херсонській ця частка досягає 98%, а в Донецькій ця програма покриває рекордні 100% — без неї фінансування агробізнесу там було б неможливим.

У січні 2022 року загальний кредитний портфель аграріїв становив 2,8 мільярда доларів. Повномасштабне вторгнення та блокада портів поставили галузь на межу: за оцінками Світового банку, аграрії втратили майже 25 мільярдів доларів.