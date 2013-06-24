Урядовці завершили перегляд інструментів регулювання для бізнесу в сільськогосподарській галузі. Усього проаналізували 120 інструментів (дозволів, довідок, декларацій тощо). У підсумку майже всі з них запропонували скасувати або осучаснити. І лише п’ять (приблизно 4%) залишити без змін.

До прикладу, серед інструментів, які Міжвідомча робоча група з дерегуляції рекомендувала скасувати, — дозвіл на будівництво меліоративних систем та окремих об’єктів інженерної інфраструктури. Меліоративні системи нині зводять за загальними нормами та вимогами будівництва. Відновлення і побудова нових меліоративних систем на півдні країни, на думку урядовців, особливо важлива. Тож потрібно скасувати зайві бюрократичні процеси.

Міжвідомча робоча група пропонує скасувати дозвіл на встановлення електроприладів для нагрівання води у приміщеннях для тварин та птиці. Бойлери нині використовують майже в кожній оселі чи офісі, і дозволи на них не потрібні. Тож такий інструмент зайвий.

Серед інших непотрібних документів, що пропонують скасувати, — дозвіл на виготовлення клейм для клеймування шкіри та хутра, погодження місця розташування пунктів приймання риби тощо, повідомляє Міністерство економіки.

«Навіть попри війну українська агропродукція залишається важливою для продовольчої безпеки у світі. Маємо створити умови для швидкого відновлення нашого сільського господарства та його розвитку. Зокрема, розчистити регуляторне поле від бур’яну, який заважає аграріям вільно працювати на землі, забирає їхні час та кошти. Зайві інструменти потрібно скасувати, решта має стати зручними та не обтяжливими для бізнесу», — зазначила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Усього ж за час роботи Міжвідомча робоча група з питань дерегуляції, яку очолюють Юлія Свириденко та віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров переглянула понад 800 інструментів.

До робочої групи, створеної в січні 2023 року, входять представники міністерств економіки, цифрової трансформації, захисту довкілля та природних ресурсів, юстиції, фінансів, регуляторної служби. До роботи групи залучено експертів Офісу ефективного регулювання, Центру економічного відновлення, Центру економічної стратегії, EasyBusiness, Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України», USAID/UKAid проєкту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS».