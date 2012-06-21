Гімназія № 4 імені Модеста Левицького — серед лідерів у напрямку розвитку міжнародного співробітництва. Нині на порядку денному — домовленості про взаємовигідну роботу із представниками середньої школи міста Ібілін (Держава Ізраїль).
Відділ інформаційної роботи міської ради повідомив, що у рамках першого візиту відбулася зустріч гостей з-за кордону з владою міста. Луцький міський голова Микола Романюк наголосив, що співпраця між двома навчальними закладами принесе лише користь. На його переконання, педагогічний колектив гімназії № 4 імені Модеста Левицького має багато напрацювань, якими готовий поділитися. Також він впевнений, що й у ізраїльських колег лучанам є теж чому повчитися. Тим паче, що у співпраці з закордонними партнерами основний акцент робиться на обмін молоддю, аби наші діти мали можливість вивчати нові традиції та кращі практики, здобувати знання.
Директор гімназії № 4 імені Модеста Левицького Олександр Мишковець уточнив, що на засіданні педагогічної ради підписано договір про співпрацю між двома навчальними закладами. Документ розрахований на п'ять років. За його словами, нині окреслюють основні напрямки, за якими працюватимуть.
Директор середньої школи міста Ібілін Хай Сохіль теж впевнений: співпраця буде цікава для обох сторін.