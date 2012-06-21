Минулий опалювальний сезон на Сумщині пройшов без особливих ексцесів чи збоїв. Якщо і траплялися пориви чи інші неполадки, то їх швидко усували аварійні бригади, яких було створено 143.
Про це повідомив керівник апарату Сумської ОДА Дмитро Живицький, аналізуючи підсумки й означуючи контури підготовки до наступної зими. За словами посадовця, вже сьогодні необхідно зробити практичні висновки з торішніх уроків, щоб не повторювати помилок.
На особливому контролі обласної влади — заклади бюджетної сфери, де й надалі скорочуватимуть споживання природного газу. До початку наступного опалювального сезону на 40 об’єктах буде установлено 56 котлів, з яких 47 — твердопаливні, 9 — газові з високим ККД. Заплановано скоротити використання блакитного палива більш як на 1,1 мільйона кубометрів за рік.
За словами в.о. директора департаменту освіти і науки Сумської ОДА Олени Попової, останнім часом в освітніх закладах краю модернізовано 22 котельні, і надалі ця робота триватиме.
За минулий рік розрахунки за спожитий природний газ теплопостачальними підприємствами області становлять майже 97%, а цього року вони удвічі нижчі.
В області готують перелік найбільш проблемних питань для оперативного реагування, а профільні структурні підрозділи та місцева влада — плани і пропозиції стосовно поліпшення роботи в наступному опалювальному сезоні.