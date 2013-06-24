Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес у межах робочого візиту в нашу країну зустрівся з міністром оборони України Олексієм Резніковим.

«Ми обговорювали натовську перспективу України в контексті майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі. Зокрема бачення України стабілізації миру в Європі, використовуючи формулу миру Президента Володимира Зеленського», — повідомив Олексій Резніков і додав, що йшлося про пріоритети озброєння України для досягнення перемоги. Акцент на зброї, яка дає змогу завдавати ураження ворогові на великих дистанціях, такої як Storm Shadow, зауважив міністр оборони України.

Міністр оборони Великої Британії зазначив, що ракети Storm Shadow стали першою зброєю такого типу, яку надали партнери.«Україна отримала ракети Storm Shadow, які можна застосувати на великі відстані. Це одні з перших ракет великої дальності, що надали Україні її союзники. Ми надали такий вид озброєння через постійне застосування росією її зброї великої дальності, яку вона використовує, щоб завдавати шкоди цивільному населенню та цивільній критичній інфраструктурі», — сказав Бен Воллес.

Олексій Резніков подякував Великій Британії та команді Бена Воллеса за те, що вони допомагають Україні з першого дня широкомасштабного вторгнення рф та зайняли абсолютну непохитну й рішучу позицію на нашу підтримку. «Світ знову побачив лідерство Сполученого Королівства, світ знову побачив справжню дружбу і світ побачив, що це лідерство дає перевагу на полі бою. Перші партії протитанкових засобів NLAW, допомога в ухваленні рішень про отримання Україною артилерії 155-мм калібру, створення спеціального фонду щодо підтримки України й можливості придбання зброї з різних країн, озброєння українського флоту протикорабельними ракетами «Гарпун» разом з партнерами, участь у забезпеченні України сучасними системами MLRS, як-от M270, броньовані автомобілі різних класів і типів, величезні проєкти щодо підготовки наших військовослужбовців за кордоном. А ще такі смаколики, як Storm Shadow і багато іншого, про що я наразі не можу сказати. І все це Україна отримала завдяки персональній участі Бена Воллеса, його лідерству та зусиллям його команди», — цитує слова Олексія Резнікова вітчизняне Міністерство оборони.