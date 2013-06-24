Парламент підтримав у другому читанні та в цілому законопроєкт №8287, який передбачає запровадження електронної акцизної марки та створення цифрової системи простежуваності «еАкциз». За проголосували 252 народні депутати.

«Щороку Україна втрачає мільярди гривень через тіньовий ринок тютюну та алкоголю. 2022 року кожну п’яту пачку цигарок та кожну третю пляшку алкоголю продавали нелегально. Несплата акцизного податку не лише завдає збитків, а й сприяє процвітанню корупції та контрабанди. Створення системи простежуваності «еАкциз» посилить контроль обігу тютюну й алкоголю та зекономить мільярди гривень, які підуть не на сірий ринок, а на оборону держави», — зауважив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Упровадження електронної системи «еАкциз» дасть змогу відстежувати маршрут усіх тютюнових та алкогольних виробів. Так держава отримуватиме повну інформацію про весь ланцюг постачання продукції та зможе аналізувати обсяги, які доходять до полиць магазинів.