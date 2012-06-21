Днями в інформаційному агентстві «Мост-Днепр» відбулася прес-конференція на тему: «Актуальні питання в частині сплати акцизного податку» за участі провідного фахівця управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС у Дніпропетровській області Ольги Вишньовки.
Вона зазначила, що у 2017 році податковими органами Дніпропетровської області здійснювався контроль за діяльністю 27 платників акцизного податку, якими до бюджету сплачено 410 млн. грн. акцизного податку, у т.ч. виробниками – 313,2 млн. грн., імпортерами – 96,8 млн. грн.
Суб’єктами господарювання, які здійснюють роздрібну реалізацію підакцизних товарів, зокрема, алкогольних напоїв та тютюнових виробів до місцевих бюджетів сплачено 312 млн. грн. акцизного податку. У Дніпропетровській області таких суб’єктів – 4412.
Також вона звернула увагу суб’єктів господарювання – платників акцизного податку, що податкова декларація з акцизного податку подається такими суб’єктами щомісяця до 20 числа місяця, наступного за звітним незалежно від того, чи провадили такі суб’єкти діяльність у звітному місяці.
Суб’єкти господарювання, які здійснюють роздрібну реалізацію алкогольних напоїв та тютюнових виробів звітують до контролюючих органів за місцем провадження діяльності. Інші суб’єкти – до контролюючих органів за місцем реєстрації.
Суб’єкти господарювання, які зареєстровані платниками акцизного податку з реалізації пального до декларації акцизного податку в обов’язковому порядку додають додаток 11 до декларації.
«Суб’єкти господарювання, які здійснюють реалізацію пального підлягають обов’язковій реєстрації як платники акцизного податку. Заява на реєстрацію платником акцизного податку подається засобами електронного зв’язку із дотриманням умов щодо реєстрації електронного цифрового підпису. Форма заяви затверджена наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2016 №218. За реалізацію пального без реєстрації платником акцизного податку передбачено штраф у розмірі 100 відсотків вартості реалізованого товару», – відмітила Ольга Вишньовка.
Прес-служба ГУ ДФС у Дніпропетровській області