Харківські громадські діячі оголосили про створення громадської ініціативи «Харків під загрозою: громадянський спротив»з метою збереження архітектурного обличчя міста.
Головним завданням проекту є показати, що Харків як історичне місто втрачає своє обличчя, передає слова дослідника історії міста Андрія Парамонова «KHARKIV Today».
«У ході проекту ми створюватимемо карту старих маєтків Харкова, в якій буде зібрано всю інформацію про будівлю: хто там жив, коли, хто будував і проектував. Те, що ми втрачаємо, — потрібно вивчити. Нам є, що берегти і за що боротися», — розповів пан Парамонов.
У місті, за даними історика, налічується біля 3000 архівтектурних об’єктів, які потребують реставрації. «З метою захисту будинків потрібні волонтери, які вивчатимуть історії цих будинків, спостерігатимуть за ними й збиратимуть інформацію», — додав він.