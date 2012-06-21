Активізація політики відкритих дверей стане важливим сигналом, який стимулюватиме впровадження складного порядку денного реформ, над яким сьогодні працює Україна. Водночас Україна та НАТО мають діяти спільно для побудови колективної стійкості щодо гібридних загроз. Про це сказала віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина під час Брюссельського Форуму, що відбувається на полях Саміту НАТО.

«Співпраця України та Альянсу є ефективною відповіддю на радикальні зміни у глобальному безпековому ландшафті. Маємо спільно діяти для протидії загрозам нового покоління та скоординовано працювати для посилення стійкості країн-членів Альянсу і його партнерів. Сьогодні НАТО вже підтримує зусилля України у посиленні стійкості до гібридних загроз, зокрема через взаємодію у рамках Платформи Україна – НАТО з вивчення досвіду протидії гібридній війні», – сказала Ольга Стефанішина.

Віце-прем’єр-міністр зазначила, що Україна та НАТО готуються до проведення спільних навчань «Непорушна стійкість – 2021» (Coherent Resilience 2021). Така співпраця є прикладом практичної взаємодії та внеску України у розбудову колективної стійкості союзників та трансатлантичної безпеки.

За словами Ольги Стефанішиної, Україна прагне сформувати разом із союзниками майбутню архітектуру європейської та євроатлантичної безпеки.

«Ми прагнемо активізувати співпрацю з НАТО в Чорноморському регіоні і закликаємо союзників пріоритезувати це питання. Сьогодні безпека Чорного моря стає дедалі більш важливою, тому необхідно розробити чітку стратегію щодо цього регіону і він має бути важливою частиною процесу НАТО-2030» – сказала віце-прем’єр-міністр.

Ольга Стефанішина зауважила, що наразі НАТО та весь демократичний світ знаходяться на роздоріжжі, коли вирішується майбутнє Альянсу: «Зараз наші союзники шукають відповіді – як зміцнити єдність Альянсу та посилити колективну оборону. Дуже важливо, аби партнери Альянсу та особливо ті, які прагнуть вступити до НАТО (як Україна), були частиною цієї відповіді».

Віце-прем’єр-міністр підкреслила, що Росія має геополітичний план щодо всього регіону та за його межами, який вона систематично реалізує з 1991 року. «Сьогодні на пострадянському просторі загострилася боротьба між демократичною та авторитарною системами цінностей. Результат цього протистояння матиме вирішальне значення для міжнародної безпеки», – підкреслила Ольга Стефанішина.