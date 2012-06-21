Вчені відзначили, що від раку можна позбутися, убивши киснем злоякісні пухлини. Такої думки дотримуються вчені з Georgia Cancer Center.
Дослідники збільшили виробництво активних форм кисню (АФК) до тієї межі, яка призводить до повної ліквідації ракових клітин. Експерименти проводились на гризунах, які страждали онкологією кишківника. Хіміотерапія підтримувала виробництво Т-клітин, згодом вчені піддали мишей імунотерапії. Спостерігаючи за станом піддослідних, фахівці помітили, що порушилося вироблення глутатіону. Це натуральний антиоксидант, балансуючий стрибки АФК. Надмірне накопичення цієї речовини досягає високого показника поширення ракових клітин.
За словами авторів дослідження, Т-клітини стимулювали виробництво цілих серій спеціальних білків, що володіють протизапальною властивістю. За рахунок метаболічних змін, що відбуваються, спостерігається повне зникнення ракових пухлин. Згодом результати дослідження були закріплені на гризунах, які мали рак грудей і лімфому.