Українська легкоатлетка Аліна Шух в Таллінні (Естонія) здобула перемогу на командному чемпіонаті Європи з багатоборства.
Про це пише Sport Arena.
У семиборстві 18-річна спортсменка встановила новий юніорський рекорд України.
З результатом 6208 очок Шух на 29 пунктів перевершила досягнення Валентини Савченко, яка тримала юніорський рекорд із серпня 1984 року.
У Таллінні Шух оновила два особистих рекорди. Українка пробігла 100 метрів з бар'єрами за 14,64 секунди, а також показала кращий результат у кар'єрі на 200-метрівці (26,14).
У стрибках у висоту Шух взяла 1,81 метра, в штовханні ядра відправила снаряд на 13,47 м, в стрибках в довжину полетіла на 6,10 м, метнула спис на 55,95 м і пробігла 800 метрів за 2:12,61.