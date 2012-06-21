Компанія Bevshots випустила серію знімків, на яких представлені популярні алкогольні напої під мікроскопом, що були зняті в хімічній лабораторії університету штату Флорида, передає УНН.
Створення таких знімків — досить складний процес. Для цього крапля спиртного, нанесена на спеціальний слайд, повинна повністю висохнути в особливому герметичному контейнері. Весь процес може зайняти до трьох місяців і включати в себе безліч пробних кадрів.
На кольори і форми «алкогольних картин» безпосередній вплив має вміст напою. У деяких з них можуть бути частинки фруктів, що містять лимонну кислоту і складні цукри, які і знаходили своє відображення на знімках.