Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів онлайн-зустріч з виконавчим віцепрезидентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом.

Сторони обговорили фінансування дефіциту бюджету України. Денис Шмигаль подякував за черговий транш макрофінансової допомоги обсягом 1,5 мільярда євро, який ЄС надав напередодні.

«Загальна бюджетна підтримка цього року сягнула 16,5 мільярда євро. Вдячні Європейському Союзу, адже це допомагає нам зберігати економічну стійкість в умовах повномасштабної війни», — зазначив Прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль і Валдіс Домбровскіс обговорили фінансові потреби України на наступний рік та спільну роботу над Ukraine Facility — чотирирічною програмою обсягом 50 мільярдів євро. Окремо вони зосередили увагу на ситуації на кордоні України з деякими країнами Євросоюзу. Прем’єр-міністр оприлюднив пропозиції української сторони.

«Оперативно налагоджуємо альтернативні логістичні маршрути. Розраховуємо на сприяння Єврокомісії в розв’язанні проблем», — сказав очільник уряду України.

Прем’єр-міністр висловив вдячність Валдісу Домбровскісу за постійну підтримку і спільну роботу для зміцнення відносин України та Європейського Союзу, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.