Нині на обліку в департаменті соціального захисту населення Запорізької ОДА, який зокрема й забезпечує санаторно-курортним лікуванням учасників АТО, ветеранів війни, інвалідів загального захворювання, з дитинства, інвалідів з наслідками травм і захворюванням хребта і спинного мозку, перебувають 576 учасників АТО, 7994 особи з інвалідністю, 6382 ветерани. У першому півріччі в санаторіях оздоровлено 378 осіб, серед яких ветерани війни, інваліди загального захворювання та з дитинства, 225 осіб з інвалідністю, 57 учасників АТО, 198 ветеранів війни, 28 громадян, на яких поширюється дія Закону «Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту», 195 осіб — за рахунок коштів місцевого бюджету.
До речі, в департаменті соціального захисту звертають увагу громадян на цьогорічні зміни, внесені до Порядків забезпечення деяких категорій осіб санаторно-курортним лікуванням. Згідно з ними, людина може самостійно обирати санаторій для оздоровлення. Після надання інформації про обраний заклад управління соцзахисту перевірить його на відповідність установленим вимогам. Далі укладають тристоронню угоду між санаторієм, управлінням соціального захисту та особою.
Окрім того, в області діє програма «Назустріч людям». За кошти, спрямовані з обласного бюджету, поліпшити стан здоров’я мають можливість учасники АТО, ветерани праці, діти війни, особи з інвалідністю. Цього року в межах програми в санаторіях побували 49 жителів області.