Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Понад півтора десятка музичних гуртів із різних куточків країни – Києва, Харкова, Сум та інших міст – узяли участь у 12-му всеукраїнському фестивалі живої музики «Rock на селі-2019», що відбувся в селі Алтинівка Кролевецького району на Сумщині.
Захід на місцевому спортивному майданчику зібрав прихильників рок-музики, для яких організатори запропонували численні зони відпочинку і розваги, в тому числі пісні під гітару біля вогнища.
Пройшов також барвистий перфоманс «Пришестя байків», учасники якого продемонстрували свої мотоциклетні можливості і таланти.
Свято розпочалося ввечері вихідного дня і тривало до ранку, подарувавши його учасникам незабутні враження і години музичних розваг.