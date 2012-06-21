Країни-члени НАТО цінують відданість Києва відносинам з Альянсом і беруть до уваги, що у законі про засади внутрішньої та зовнішньої політики, який нещодавно набув чинності, за зовнішньополітичну мету встановлено набуття Україною повноцінного членства в НАТО. Про це йдеться у спільній заяві, ухваленій по завершенні ювілейного засідання комісії Україна — НАТО, яке відбулося у Києві.
«НАТО підтвердило свою рішучу підтримку суверенітету й територіальній цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів та її невід’ємного права самостійно вирішувати власне майбутнє й визначати зовнішньополітичний курс вільно від зовнішнього втручання, як це визначено у Гельсінському Заключному акті», — йдеться в заяві. У ній зазначено, що «в контексті продовження агресивних дій Росії проти України з 2014 року» комісія Україна — НАТО засвідчила, що є важливою платформою для дискусії з нагальних проблем безпеки й підтримки для нашої держави.
Учасники засідання обговорювали безпекову ситуацію на сході України, «яка викликає значне занепокоєння. Ми підтвердили нашу підтримку врегулюванню конфлікту дипломатичними засобами відповідно до мінських домовленостей», — вказано в тексті і окремо наголошено, що Росія «як підписант мінських домовленостей несе значну відповідальність за їх виконання».
Нещодавні напади на представників ОБСЄ, що відбулися на територіях, не підконтрольних українському урядові, також знайшли відображення в тексті підсумкової заяви. Погоджено, що слід створити сприятливі умови для виконання обов’язків представників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі в межах їхнього мандата. «Спостерігачі ОБСЄ повинні мати повний, безпечний та безперешкодний доступ до всієї території України, зокрема до українсько-російського державного кордону», — чітко прописано в документі.
Тим часом Росія і надалі постачає зброю, обладнання й живу силу, а також надає фінансову та іншу допомогу групам бойовиків, втручається військовими засобами у конфлікт, переконані в Альянсі. «Закликаємо Росію відмовитися від агресивних дій та використати її значний вплив на бойовиків для повного виконання ними їхніх зобов’язань», — звернулися учасники засідання комісії до Москви. Вони закликали Кремль «відмовитися від незаконної, нелегітимної самопроголошеної «анексії» Кримського півострова, яку ми не визнаємо і ніколи не визнаємо», а також висловили стурбованість переслідуваннями й дискримінацією кримських татар та інших членів місцевих громад у Криму. У НАТО занепокоєні тим, що Росія нарощує військовий потенціал на вкраденому півострові.
Північноатлантичний альянс підтримує зусилля України у продовженні політичних, економічних і оборонних реформ, спрямованих на впровадження євроатлантичних стандартів до 2020 року.
Одним з результатів київського засідання комісії стало започаткування роботи платформи Україна — НАТО з протидії гібридній війні, проект у межах трастового фонду з протимінної діяльності та протидії саморобним вибуховим пристроям, а також другий етап трастового фонду з кіберзахисту. «Ця робота сприятиме посиленню оборонної реформи України, стійкості та її здатності до самозахисту», — наголошено в заяві. У НАТО переконані, що незалежна суверенна стабільна Україна, віддана демократії та верховенству права, — запорука євроатлантичної безпеки.