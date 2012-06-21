Компанія Amazon запустила соціальну мережу Spark, яка дозволяє користувачам здійснювати покупки в знаменитому Інтернет-магазині, повідомляє Reuters.
Наразі соціальна мережа доступна лише для користувачів iOS – учасників преміальної програми Amazon. Вона дозволяє користувачам ділитися фото і відео на зразок Instagram. Користувачі можуть зазначати в своїх постах товари, доступні в Інтернет-магазині Amazon, для того, щоб інші користувачі могли їх одразу знайти і купити. Крім того, соціальна мережа дозволяє також коментувати пости або реагувати на них «смайлами» – еквіваленту «лайків» у Facebook.
«Коли клієнти здійснюють перший візит в Spark, вони вибирають принаймні п'ять інтересів, яким вони хотіли б наслідувати, і ми створюємо канал відповідного змісту, на підставі постів інших людей. Клієнти магазину їх відстежують, натиснувши на посилання з описом продукту», – сказав прес-секретар Amazon.