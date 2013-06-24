Коштом, зібраним через міжнародну платформу, зведуть амбулаторію в селі Хухра, яка належить до Чернеччинської сільської територіальної громади, що на Сумщині. Навесні 2022 року медзаклад було зруйновано вщент внаслідок російського авіаудару.

Днями уряд ухвалив відповідну постанову «Про розподіл коштів з рахунка для задоволення потреб охорони здоров’я, відкритого Міністерству охорони здоров’я в Національному банку, у 2023 році». Рішення передбачає, що 24,5 мільйона гривень з рахунка United24 буде розподілено як субвенцію державного бюджету для бюджету Чернеччинської сільської територіальної громади.

«За рахунок чого українська система охорони здоров’я вистояла та продовжує якісно функціонувати під час повномасштабної війни? Точно не останню роль у цьому питанні зіграла міжнародна підтримка та допомога. І навіть один долар пожертви на платформу United24 надалі перетворювався на автомобіль екстреної медичної допомоги, С-арку чи нову амбулаторію, як ця в селі Хухра. Маю надію, що ця допомога не згасатиме, і наша медична система ставатиме ще більше стійкою», — передає слова міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка профільне міністерство.