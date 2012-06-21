У США вирішили зняти власну кіноверсію роману Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита». Про це пише видання Deadline.
Повідомляється, що виробництвом картини мають намір зайнятися продюсери Грейс Лох (Машина часу в джакузі) і Світлана Мігунова-Далі (Легенда №17). Виконавчим продюсером виступить творець знаменитого музичного фестивалю Woodstock Майкл Ленг.
Власне, поки не відомо, хто стане режисером фільму, і які актори розглядаються на головні ролі.
Зазначимо, що роман «Майстер і Маргарита» Булгаков написав у період між 1928 і 1940 роками, вперше його опублікували в 1967 році. Його екранізували вже п’ять разів. Перший фільм було знято в 1971 році польським режисером Анджеєм Вайдою.