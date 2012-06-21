Американська компанія Tri Alpha Energy запустила термоядерний реактор, температура плазми в якому може досягати 50-70 мільйонів градусів за Цельсієм
Про це повідомляє Hightech.
У повідомленні йдеться, що вчені запустили термоядерний реактор, який отримав назву Norman на честь покійного засновника компанії Нормана Ростокера, який здатний працювати при діапазоні температур від 50 до 70 мільйонів градусів Цельсія, що відповідає температурі ядра Сонця.
Але для повноцінного функціонування термоядерного реактору, необхідно аби температура плазми в середині реактора досягла як мінімум мільярда градусів за Цельсієм, тобто майже в 10 разів більше ніж в ядрі Сонця.
Тому цей результат лише перший крок на шляху термоядерного синтезу.
Реактор Norman має довжину