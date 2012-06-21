У Массачусетському технологічному інституті розробили один з найміцніших легких матеріалів, передає УНН з посиланням на Голос Америки.
Зазначається, що цей матеріал у 10 разів міцніший за сталь, але й у 20 разів легший за неї.
Винахідники відтворили геометричну структуру графену в 3D-моделі. Форма об’єкта має велику площу поверхні порівняно з її об’ємом.
В інституті дійшли висновку, що міцність об’єкта залежить від геометричної конфігурації більше, ніж від матеріалу.
Дослідники наголошують, що легкі пористі міцні матеріали можуть використовуватися в авіа- та автомобілебудуванні.