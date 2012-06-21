Американська компанія XCoal Energy and Resources відвантажила до України першу партію антрацитового вугілля обсягом 85 тисяч тонн. «Відправку енергетичного вугілля в Україну започатковано угодою між українською державною компанією «Центренерго» та американською компанією XCoal Energy and Resources як результат домовленостей, досягнутих з адміністрацією США під час візиту Президента Петра Порошенка 20 червня до Вашингтона», — йдеться в повідомленні Посольства України в США.
У церемонії відправки американського енергетичного вугілля взяв участь посол України в США Валерій Чалий, а також заступник міністра торгівлі США Ізраель Ернандес, помічник міністра енергетики США з міжнародних питань Уелс Гріффіт і керівництво компанії XCoal.
«Центренерго» уклала з американською компанією XСoal Energy and Resources контракт на поставку до кінця цього року 700 тисяч тонн дефіцитного вугілля антрацитної групи, повідомляє УНІАН. Перша партія має прибути в порт «Южний», що на Одещині, вже на початку вересня.