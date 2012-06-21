Дослідникам з університету Дьюка вдалося знайти спосіб лікування онкологічних захворювань, який показує 100% ефективність на гризунах.
Хом'якам вилікували рак завдяки ін'єкціям гелю на основі етилового спирту, повідомляється в публікації AMERICAN COUNCIL ON SCIENCE AND HEALTH.
Ін'єкції гелю на основі етанолу в певний тип пухлини, яка називається плоскоклітинний рак, привели до 100% одужання від захворювання у піддослідних хом'яків. Метод заснований на тому, що під впливом великих доз етилового спирту клітини, в тому числі ракові, втрачають воду, а потім відмирають.
Для створення гелю розробники змішали етанол з етилцелюлозою. Отриманий розчин, потрапляючи до водного середовища пухлини, перетворювався на стійкий гель і не торкався сусідніх органів. У шести із семи хом'яків через тиждень спостерігалося поліпшення, а на восьмий день експерименту всі сім пухлин регресували. Відзначається, що вплив на пухлину великих обсягів чистого етилового спирту привів до позитивної динаміки в 4 із 12 випадків.
Учені відзначають, що метод добре працює тільки для пухлин, які оточені особливою фіброзною капсулою. Також він вимагає великої кількості етанолу, який може пошкодити навколишню тканину. Це лікування досить тривале.
Крім того, дослідникам доведеться виконати велику підготовчу роботу, перед тим як проводити аналогічні випробування спочатку на більших тваринах, а потім і на людях.