Група американських вчених створила вакцину, яка зможе захищати мозок людини від дії героїну і синтетичних опіоїдів. Препарат вже успішно протестували на мишах.
Про це розповіли на Science Alert.
У виданні зазначаються, що опіоїди складаються з невеликих молекул, які майже не розпізнаються імунною системою, тому людина не може протистояти їх впливу. А щоб активувати захист організму, особливо мозку, фахівці створили препарат на основі гаптенів – невеликих молекул, які самі по собі не мають імуногенності, але набувають її, приєднуючись, наприклад, до білків.
Після введення комплексу такого гаптен-антигену в організм пацієнта захисні системи реагують на присутність антигену і заодно вчаться розпізнавати молекули з опіоїдною структурою. Саме тому, гематоенцефалічний бар'єр, що розділяє кровоносну систему і мозок людини і не дозволяє проникнути наркотичним речовинам.
Науковці мають надію, що вакцина дозволить зменшити залежність пацієнтів від наркотиків і знизити кількість смертей від передозувань.