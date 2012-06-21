Будівельники вже оголосили, що цей дозвіл — нова сторінка у технології деревообробки. А чиновники вважають, що такий будинок дасть змогу відродити деревообробну промисловість штату Орегон, який нині в кризі, повідомляє Популярная Механика.
Будівлю вважають хмарочосом, хоча вона матиме лише 11 поверхів. Її називають Framework (тобто структура або каркас), й побудують за технологією поперечно-клеєної деревини, яка, судячи з випробувань, здатна витримати навіть землетрус.
Девелопери працювали з науковцямии Портлендського державного університету і Орегонського державного університету, щоб будівля повністю відповідала вимогам будівельної і пожежної безпеки. У будівлі розмістяться два банки — Аlbina Community Bank й Beneficial State Bank, а також офіси.