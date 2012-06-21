Новий космічний рекорд встановила астронавт Пеґґі Вітсон. Громадянка США найдовше за всіх жінок-астронавтів і американських космонавтів зокрема пробула у космосі.
Вона перебувала на Міжнародній космічній станції з листопада минулого року – упродовж 288 днів. Загалом Вітсон за 3 місії провела в космосі 665 днів, повідомляє NASA.
Жінка разом із американським колегою Джеком Фішером та росіянином Федором Юрчихіним приземлилася в Казахстані. Всіх трьох астронавтів оглянуть медики, щоб перевірити, як вплинуло на них тривале перебування у космосі.