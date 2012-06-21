Американська легкоатлетка Габріель Грюнвальд померла у віці 32 років від онкологічного захворювання. Про це повідомляє «Бі Бі Сі».
Американка боролася з раком близько десяти років. За словами її чоловіка, бігунка померла уві сні.
Спортсменка не кидала тренувань і продовжувала виступати на тлі боротьби з захворюванням. З 2016-му Грюнвальд вирішила, що їй вдалося перемогти рак.
У 2011-му вона взяла участь в національному відборі до Олімпіади в Лондоні. Грюнвальд фінішувала четвертою у забігу на 1500 метрів після курсу радіотерапії. Третє місце принесло б їй путівку на Олімпіаду.
Вона представляла збірну США на чемпіонаті світу в закритих приміщеннях в 2014-му. У дистанції 3000 метрів вона показала дев'ятий результат. Грюнвальд завойовувала золото чемпіонату США в цій же дистанції.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»