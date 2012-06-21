Про це повідомляє ВВС.
Підтвердження від представників співачки наразі немає, проте про народження близнюків уже написали поважні американські видання Entertainment Weekly, Us Weekly та People.
Точну дату народження та стать близнюків поки що не розголошують.
Бейонсе одружена з реп-виконавцем Jay Z. У подружньої пари вже є 5-річна дочка на ім'я Блю Айві. Про те, що Бейонсе знову при надії, вона оголосила в лютому, виклавши в Instagram світлини під час вагітності.
Пост співачки став найпопулярнішим за весь час існування ресурсу. За перші 15 годин фото набрало понад 7,5 млн лайків.