Сенат США уклав велику двопартійну угоду щодо введення нових санкцій проти Росії і обмеження можливості президента Дональда Трампа скасовувати санкції без згоди Конгресу. Про це повідомляє видання The Hill.
Угода передбачає нові санкції проти Кремля, зокрема через кібератаки російських хакерів, а також будуть введені проти людей, що постачають зброю для режиму сирійського президента Башара Асада. Санкції також стосуватимуться і людей, пов'язаних з розвідувальними і оборонними секторами Росії.
Угода надасть Конгресу 30 або 60 днів у серпні для того, щоб розглянути питання і, за потреби, заблокувати дії Трампа, якщо ой захоче скасувати або послабити санкції.
Угода також кодифікує санкції щодо Росії, введені адміністрацією Обами, і дозволить адміністрації Трампа ввести нові санкції щодо галузей російської економіки.
Голосування за таку угоду, ймовірніше за все, відбудеться вже цього тижня.