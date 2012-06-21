Керівник Фонду археологічних досліджень Глен Деш разом зі своєю командою експериментальним шляхом встановив, що стародавні єгиптяни володіли простою технікою точного вирівнювання пірамід за сторонами світу.
Про відкриття розповідає Live Science.
Група Деша проводить радіолокаційні роботи в Долині царів. Одне з їх завдань – з'ясувати, як стародавні єгиптяни зуміли домогтися майже ідеальної точності при будівництві пірамід.
Зокрема, Велика піраміда Хеопса визнана інженерним шедевром. Вона дуже точно орієнтована за сторонами світу, і невелика похибка існує лише в довжині її ребер.
Деш запропонував просте пояснення. На його думку, стародавні єгиптяни використовували для розрахунків момент осіннього рівнодення. Вчений поставив експеримент, який був проведений в американському штаті Коннектикут 22 вересня 2016 року.
У день осіннього рівнодення він встановив на дерев'яну платформу жердину, відому також як гномон. Деш відзначав положення тіні від жердини через певні проміжки часу. В результаті у нього вийшла лінія, яка майже ідеально проходить зі сходу на захід.
«Невелике відхилення проти годинникової стрілки виявилося аналогічним такому ж відхилення, виявленому у Великій піраміді, а також в піраміді Хефрена і Рожевої піраміди в Дашхуре, – пише в своїй роботі Глен Деш. – Нахил Землі під час осіннього рівнодення дозволяє тіні рухатися в напрямку схід – захід. І якщо ця техніка працює в Коннектикуті, то вона повинна працювати в Гізі»
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»