Американський квардрокоптер побив рекорд швидкості (відео)
Гоночний квардрокоптер DRLRacerX, який був розроблений Американською лігою гонок, встановив новий рекорд швидкості, що був офіційно зареєстрований у Книзі рекордів Гіннеса.
Як повідомляє компанія, дрону вдалося розвинути швидкість у 163,5 милі (263,1 кілометра) на годину на стометровій дистанції.
Випробування дрона RacerX проводилися в Нью-Йорку. На них був присутній офіційний представник Книги рекордів Гіннесса. Під час випробувань гоночний апарат розвинув максимальну швидкість у 179,6 милі на годину, але цей рекорд не зарахували. За правилами Книги рекордів, в залік пішла середня швидкість, обчислена з максимальних швидкостей, який дрон зміг розвинути, двічі пролетівши зазначену стометрову ділянку.
Квадрокоптер DRL RacerX зібраний на карбоновій рамі і має масу 800 грамів. Апарат оснащений потужними безколекторними електромоторами, здатними розвивати швидкість обертання до 46 тисяч обертів на хвилину. Живлять безпілотник дві літій-полімерні акумуляторні батареї ємністю 1,3 ампера.