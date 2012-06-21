Українського боксера Олександра Усика визнали найкращим боксером планети у важкій ваговій категорії за версією американського сайту ESPN.
У рейтинг ESPN увійшли десять бійців, в тому числі і найближчий суперник нашого чемпіона за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO) німець Марко Хук.
Експерти схились до вибору Усика тому, що українець встановив рекорд – мінімальну кількість боїв для виграшу чемпіонського пояса. Нашому боксерові вистачило всього 10 боїв, щоб перевершити досягнення Евандера Холіфілда (12 боїв).