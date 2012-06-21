Відомий запорізький мандрівник і письменник Володимир Супруненко має намір об'їхати на велосипеді 13 країн Латинської і Південної Америки.
Як повідомляє знаменитий мандрівник у Фейсбуці, велоекспедиція «Terra Америка» розпочнеться в Мексиці і охопить країни Латинської і Центральної Америки.
«Мета експедиції «Terra Америка» проїхати на велосипеді по американському континенту. Маршрут розпочнеться в Мексиці (Юкатан) і проляже через країни Центральної Америки — Гватемалу, Гондурас, Сальвадор, Нікарагуа, Коста-Ріку, Панаму. По Південній Америці маршрут пройде через Еквадор, Перу, Болівію, Парагвай, Бразилію. Закінчиться експедиція в Аргентині.» — йдеться в повідомленні мандрівника.
Під час експедиції Супруненко планує не лише ознайомитися з пам'ятками стародавніх цивілізацій, яких дуже багато на південноамериканському континенті і в Латинській Америці, але і вивчити традиційні зайняття і ремесла місцевих жителів, а також особливості пересування в різних природних зонах.
Як повідомлялося, пан Супруненко — автор кількох тисяч статей, нарисів, дорожніх нотаток і випущеного трьома мовами краєзнавчого фільму про острів Хортиця. Видав більше двох десятків науково-художніх книг, серед яких популярна енциклопедія Запорізького краю була удостоєна премії Міністерства культури України. Організував і провів більше двадцяти науково-спортивних експедицій.